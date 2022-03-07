Юрий Семин - о дерби: «Спартак» провел один из лучших матчей в сезоне

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин высказал свое мнение по поводу матча 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (0:2).

«Получился хороший матч. Самое важное, что был практически полный стадион и хорошая футбольная атмосфера. «Спартак» хорошо провел первый тайм, в котором использовал свои моменты.

Что удивительно: «Динамо», отказавшись в меньшинстве, провело второй тайм с определенным преимуществом. Но «Спартак», наверное, сыграл один из лучших своих матчей в этом сезоне», — цитирует Семина «Чемпионат».

В составе победителей отличились Шамар Николсон (26-я минута) и Квинси Промес (37-я).

Отметим, что бело-голубые с 49-й минуты первого тайма играли в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален Гильермо Варела.

После этой победы команда Паоло Ваноли с 26 очками осталась на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Спартак» примет дома «Краснодар» (13 марта), а «Динамо» сыграет в гостях у тульского «Арсенала» (12 марта).