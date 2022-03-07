Хосеп Гвардиола: «Ливерпуль» - самый жесткий противник, с которым я сталкивался за свою карьеру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал «Ливерпуль» самым жестким соперником, с которым он сталкивался в своей тренерской карьере.

«Я хочу сказать, что «Ливерпуль» доставляет мне боль в заднице. Я много раз говорил, что мой успех как тренера заключается в том, что год за годом мы все равно несемся вперед, желая что-то доказать другим, даже после трех титулов. «Ливерпуль» — самый жесткий противник, с которым я сталкивался за свою тренерскую карьеру», — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.

После 28 туров в АПЛ «горожане» идут на первом месте с 69 очками, в то время как у «Ливерпуля» 63 балла и один матч в запасе. Впереди команды ожидает очный матч на стадионе «Этихад».