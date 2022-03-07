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Рангник - о Роналду: Я не могу заставить футболиста играть, если он думает, что у него повреждение

Роналду не смог сыграть с «Манчестер Сити».
07 марта 2022 10:50
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о травме Криштиану Роналду, которая не позволила ему сыграть с 28-м туре АПЛ с «Манчестер Сити».

«Я должен доверять своему медицинскому отделу. Врач пришел ко мне в пятницу утром перед тренировкой и сказал, что Роналду не может заниматься из-за каких-то проблем с бедром. То же самое произошло в субботу.

Это просто факт. Игроки сообщают врачу и медицинскому отделу, что они травмированы и не могут играть. Как тренер, я должен это принять. Я не могу заставить игрока играть, если он думает, что у него травма», — цитирует Рангника Sky Sports.

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 69 очков и продолжает лидировать турнирной таблице, а «МЮ», имея 47 очков, занимает пятую строчку.

12 марта «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм». Спустя два дня пройдет матч «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити».

источник: Sky Sports
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