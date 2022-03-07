Скоулз - о Де Брюйне: У него есть все, что должно быть у полузащитника высшего класса

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался об игре полузащитника «горожан» Кевине Де Брюйне, который в минувшем матче с «красными дьяволами» забил дубль.

«Кевин — лучший полузащитник в английской премьер-лиге и, возможно, лучший в мире. Я не могу вспомнить никого, кто приблизился бы к его уровню. Он делает абсолютно все. передачи. У него есть все, что должно быть у полузащитника высшего класса. Каждый раз, когда Де Брюйне получает мяч, он думает о голе. O думает о том, как создать возможность или забить гол. Так и должно быть, это отличный настрой», — цитирует Metro Скоулза.

В нынешнем сезоне АПЛ бельгиец провел 21 матч за «Манчестер Сити», забил девять голов и отдал три голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро по данным Transfermart. Контракт полузащитника с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2025 года.