Вечеслав Колосков: С первых минут «Спартак» просто подавил динамовцев

Почетный президент РФС Вечеслав Колосков оказался удивленным от игры «Спартака» во вчерашнем матче 20-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0).

«Спартак» удивил вчера в хорошем смысле слова. Я такой организованной и уверенной в себе команды не видел в последнее время. С первых минут они просто подавили динамовцев, «Спартак» очень понравился. Непонятно, что происходит с «Динамо». Наверное, есть какие-то внутренние проблемы. Вот эта передача команды от ВТБ, непонятная ситуация с Шиманьски, Шварцем. Отсюда и не самый хороший настрой, нет спортивной злости», — приводит слова Колоскова «РИА Новости».

После этой победы команда Паоло Ваноли с 26 очками осталась на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Спартак» примет дома «Краснодар» (13 марта), а «Динамо» сыграет в гостях у тульского «Арсенала» (12 марта).