Люк Уилкшир: У «Динамо» высокие шансы набрать максимум очков в оставшихся матчах

Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир считает, что «Динамо» продолжает погоню за «Зенитом» несмотря на проигранный матч в дерби «Спартаку» (0:2).

«Конечно, для команды, претендующей на чемпионство, это отрицательный результат. Это повредит нашей репутации. Борьба за чемпионство продолжается. Впереди у «Динамо» игры с «Арсеналом», «Ростовом», «Ахматом» и «Нижним Новгородом». Шансы набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах очень высоки», — сказал Уилкшир «СЭ».

Отметим, что после матча со «Спартаком» у «Динамо» осталось 39 очков и второе место в чемпионате. Подопечные Сандро Шварца уступают «Зениту» два балла, у которого еще имеется матч в запасе.

Следующая игра во внутреннем чемпионате у бело-голубых будет против «Ростова» 20 марта на «ВТБ Арене».