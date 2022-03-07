Кобелев – о матче «Динамо» – «Спартак»: В первом тайме игра гостей напомнила мне «Интер» Конте

Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру «Спартака» под руководством Паоло Ваноли.

Отметим, что вчера, 6 марта, красно-белые обыграли «Динамо» (2:0) в гостевом матче 20-го тура чемпионата России. Автором забитых голов стали форварды Шамар Николсон и Квинси Промес.

– В первом тайме игра красно-белых напомнила мне «Интер» Конте с Лукаку на острие. В обороне «Спартак» действовал очень компактно, все время вступал в единоборства. Выход в атаку осуществлялся через Николсона, и сразу включались два быстрых фланга в лице Бакаева и Промеса, – цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что ранее в своей карьере Ваноли был ассистентом Антонио Конте в «Челси» и «Интере». В прошлом сезоне миланский клуб стал чемпионом Италии.

В данный момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет восемь очков.