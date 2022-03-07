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«Краснодар» – «Урал». Стартовые составы

Очная встреча команд состоится сегодня в 14:00 мск.
07 марта 2022 12:52
автор: Владислав Корегин

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч 20-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча между командами пройдет сегодня, 7 марта, в Краснодаре. Начало – в 14:00 мск. Главным арбитром предстоящей игры был назначен Евгений Турбин (Москва).

Ранее руководство «быков» объявило о приостановке контрактов восьми иностранных футболистов клуба. Таким образом, коллектив проведет игру с екатеринбуржцами без легионеров.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Чернов, Черников, Кривцов, Сперцян, Ионов, Ильин, Манелов.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Герасимов, Мамин, Кузьмичев, Магомадов, Мишкич, Августиняк, Гаджимурадов, Юшин, Бикфалви.

В данный момент «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах. «Урал» идет 13-м, имея в своем активе 19 очков в 19 проведенных встречах.

Игра первого круга завершилась победой краснодарцев со счетом 3:0.

источник: «Советский спорт»
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