Тьерри Анри: У Неймара нет искры в глазах, он не наслаждается футболом

Экс-форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался по поводу игры нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в нынешнем сезоне.

– В последнее время Неймар часто говорил во время своей беседы с журналистам о своем самочувствии, о давлении. Я не уверен в том, что сейчас у него все в порядке. В глазах Неймара я не вижу искры – он не наслаждается футболом. По его словам можно сделать вывод, что он просит о помощи – у него в голове что-то происходит, – цитирует Анри L'Equipe.

Отметим, что в нынешнем сезоне Неймар принял участие в 18 матчах парижан во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи.

Добавим, что 30-летний бразилец пропустил 22 встречи этого сезона из-за различных повреждений.