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Валерий Карпин: Юношеская лига - очень правильное начинание

Специалист посетил матч между молодыми игроками «Зенита» и «Локомотива»
07 марта 2022 14:29
автор: Александр Шульгин

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился своими мыслями об организации Юношеской футбольной лиги в России.

«У этого проекта 100 процентов есть будущее. Об этом говорит то, что в регионах матчи проводятся в нескольких дивизионах. И уровнем ниже тоже будет конкурентный футбол, то есть будет соперничество между клубами, между академиями. Примерно то же самое было и во времена Советского Союза, я это сам застал. Были чемпионаты тогда еще союзных республик, в той же Эстонии, где я родился и вырос. Поэтому я думаю, что это очень правильное начинание», - приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Напомним, в настоящее время существует ЮФЛ-1 (игроки в возрасте до 19 лет) и ЮФЛ-2 (до 18 лет).

24 марта сборная России должна была проводить полуфинальный стыковой поединок ЧМ-2022 против Польши, однако ФИФА и УЕФА отстранили команду от всех соревнований под своими эгидами.

источник: РФС
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