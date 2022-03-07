Валерий Карпин: Юношеская лига - очень правильное начинание

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился своими мыслями об организации Юношеской футбольной лиги в России.

«У этого проекта 100 процентов есть будущее. Об этом говорит то, что в регионах матчи проводятся в нескольких дивизионах. И уровнем ниже тоже будет конкурентный футбол, то есть будет соперничество между клубами, между академиями. Примерно то же самое было и во времена Советского Союза, я это сам застал. Были чемпионаты тогда еще союзных республик, в той же Эстонии, где я родился и вырос. Поэтому я думаю, что это очень правильное начинание», - приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Напомним, в настоящее время существует ЮФЛ-1 (игроки в возрасте до 19 лет) и ЮФЛ-2 (до 18 лет).

24 марта сборная России должна была проводить полуфинальный стыковой поединок ЧМ-2022 против Польши, однако ФИФА и УЕФА отстранили команду от всех соревнований под своими эгидами.