Агент форварда «Локомотива» Кухты заявил, что его клиент имел право сыграть с «Химками»

Агент Милан Мартинович, представляющий интересы форварда «Локомотива» Яна Кухты, поделился мнением по поводу возможного технического поражения московской команды в матче 20-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).

Отметим, что ранее в подмосковном клубе заявили о готовности подать жалобу на результат прошедшей встречи, поскольку чешский футболист не мог принимать участия в игре по причине дисквалификации, полученной в своем последнем матче за пражскую «Спарту».

– По моему мнению, Ян мог принимать участие в матче против «Химок», так как в отрезке между его удалением и подписанием контракта с «Локомотивом» «Славия» провела три матча в чемпионате, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Добавим, что Кухта перешел в «Локомотив» из «Спарты» в январе этого года за пять миллионов евро. В игре с «Химками» он стал автором победного гола железнодорожников, забив на 80-й минуте встречи.