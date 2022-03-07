Отец Черышева не исключил переход своего сына в один из клубов чемпионата России

Дмитрий Черышев, отец флангового полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил о том, что его сын может продолжить свой карьеру в РПЛ.

Отметим, что действующий контракт 31-летнего россиянина с испанской командой рассчитан до конца текущего сезона. Таким образом, хавбек близок к тому, чтобы стать свободным агентом ближайшим летом.

– Да, это возможно. Для футболиста важно не раскрывать детали, пока это не произойдет, – сказал Черышев-старший в эфире одной из программ телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что Черышев выступает за «Валенсию» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах «летучих мышей» во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Реала», «Севильи» и «Вильярреала». За сборную России полузащитник провел 33 встречи (12 голов).