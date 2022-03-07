В CAS не получали иска РФС по поводу отстранения российских команд ФИФА и УЕФА

В CAS не получали иска от РФС в отношении отстранения российских команд от всех соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА.

«На данный момент CAS не получал апелляцию РФС в отношении решения ФИФА и УЕФА исключить российские команды из международных соревнований», - отметили в пресс-службе суда.

Напомним, ранее в российской организации заявляли о подаче единого иска по всем решениям международных футбольных органов в отношении России.

Сборная России не допущена к стыковым матчам ЧМ-2022, а московский «Спартак» исключен из числа участников Лиги Европы.