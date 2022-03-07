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Стыковой матч ЧМ-2022 между сборными России и Польши может быть перенесен на июнь

Изначально встреча национальных команд должна была состояться 24 марта.
Стыковой матч ЧМ-2022 между сборными России и Польши может быть перенесен на июнь
07 марта 2022 15:05
автор: Владислав Корегин
автор фото: Константин Рыбин / РФС

Стало известно о том, когда может состояться полуфинальный матч сборных России и Польши в рамках стыкового турнира за право выхода на чемпионат мира 2022 года.

Как сообщает портал Sport.pl, в данный момент ФИФА рассматривает возможность проведения встречи национальных команд в июне, а не марте. При этом итоговое решение по данному вопросу еще не было принято.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех турниров под эгидой своих организаций до особого распоряжения. Тем самым, сборная Польши должна была выйти в финал стыкового турнира автоматическим образом.

Затем в РФС сообщили о намерении подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на ФИФА и УЕФА, заявив об отсутствии правовых оснований в связи с принятием решения об исключении России из турниров.

источник: «Советский спорт»
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