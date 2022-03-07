ФИФА разрешит иностранным игрокам РПЛ приостанавливать свои контракты до июня 2022 года

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов высказался по поводу ситуации с действующими контрактами легионеров, выступающих в РПЛ.

Специалист заявил, что в скором времени ФИФА разрешит иностранным игрокам приостанавливать свои трудовые соглашения до лета этого года.

– По моей информации, ФИФА разрешит иностранцам, играющим в российском и украинском чемпионатах, приостанавливать трудовые договора до июня 2022 года и откроет сейчас специальное трансферное окно. Зарубежные клубы смогут подписывать не более двух игроков до июня, – приводит слова Зотова «РБ-Спорт».

Также Зотов отметил, что речь идет только о временной приостановке контракта. ФИФА не планирует разрешать футболистам разрывать свои трудовые соглашения с командами РПЛ без каких-либо последствий.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от всех турниров под эгидой своих организаций до особого распоряжения. Затем стало известно об исключении РПЛ и ФНЛ из Ассоциации европейских футбольных лиг.