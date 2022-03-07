«Зенит» – «Уфа»: Дзюба выйдет в стартовом составе петербургской команды

«Зенит» и «Уфа» объявили свои стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча между петербургской и уфимской командами состоится сегодня, 7 марта, на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром предстоящей игры был назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Сантос, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком, Алберто.

«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Кабутов, Голубев, Фищенко, Саплинов, Мрзляк, Родригеш, Касинтура.

Добавим, что в данный момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 41 очков. Что касается «Уфы», то команда Алексея Стукалова идет 15-й (16 очков).

В матче первого круга команды разошлись миром – 1:1.