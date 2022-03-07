Александр Зотов: Не думаю, что все иностранные игроки сразу покинут РПЛ

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов прокомментировал ситуацию с возможным отъездом всех легионеров из клубов чемпионата России.

Ранее «Краснодар» объявил о приостановке контрактов восьми иностранных футболистов своей команды. При этом стан «быков» покинул их главный тренер – немец Даниэль Фарке.

– Явно, что все легионеры не уйдут, потому что есть иностранные игроки, которые даже сейчас продлевали соглашения, как Бийол в ЦСКА, например. Многие заявляют о том, что не намерены уходить, поэтому я не думаю, что все легионеры уйдут сразу, – цитирует Зотова ТАСС.

Ранее специалист рассказал о том, что по его информации ФИФА разрешит иностранным игрокам приостанавливать свои трудовые соглашения с российскими командами до июня 2022 года и откроет специальное трансферное окно. При этом зарубежные команды будут иметь право подписать не более двух футболистов до лета.