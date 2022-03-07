«Краснодар» без легионеров одержал домашнюю победу над «Уралом»

Футболисты «Краснодара» на своем поле обыграли «Урал» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата России.
Отметим, что в составе победившей команды голы забили полузащитник Эдуард Сперцян, реализовавший 11-метровый удар на 59-й минуте, а также форвард Владимир Ильин (65). Соперник ответил забитым мячом нападающего Эрика Бикфалви (79).
Добавим, что южане проводили сегодняшнюю встречу без легионеров, поскольку ранее руководство клуба объявило о приостановке контрактов восьми иностранных футболистов.
Таким образом, «Краснодар» набрал 32 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» остался 13-м (19 очков).
13 марта «быки» сыграют в гостях против «Спартака», а команда из Екатеринбурга в тот же день на своем поле примет «Ахмат».
Чемпионат России
20-й тур
«Краснодар» – «Урал» – 2:1 (0:0)
Голы: Сперцян, 59. Ильин, 65 – Бикфалви, 79.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Чернов, Черников, Кривцов (Якимов, 74), Сперцян, Ионов, Ильин (Попов, 90+8), Манелов (Кучугура, 90).
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Герасимов, Мамин, Кузьмичев, Магомадов (Шатов, 79), Мишкич (Евсеев, 69), Августиняк, Гаджимурадов, Юшин (Железнов, 70), Бикфалви.
Предупреждения: Герасимов (75), Сорокин (86).