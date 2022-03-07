«Ростов» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч РПЛ

«Ростов» и «Сочи» опубликовали стартовые составы команд на матч РПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Фольмер, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.
Запасные: Бабурин, Дьячков, Лангович, Мухин, Щетинин, Мельников, Сухомлинов, Кнудсен, Комличенко, Голенков, Турищев.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Дркушич, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Макарчук, Юсупов, Попов, Жоаозиньо, Воробьев, Мелкадзе.
Добавим, встреча пройдет в Ростове-на-Дону. Начало в 16.30 по московскому времени.
источник: РПЛ