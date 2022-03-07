Маккели станет главным арбитром ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ»

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что арбитр Данни Маккели из Нидерландов рассудит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ».

По информации источника, помощниками 39-летнего рефери станут его соотечественники, а именно Хессел Стегстра и Ян де Врис. Четвертый судья – Аллард Линдхаут. Отвечать за работу VAR будет Пол ван Букел и его ассистент Кевин Блом.

Напомним, что игра «Реал» – «ПСЖ» состоится 9 марта в Мадриде. Первая встреча завершилась минимальной победой французской команды со счетом 1:0.