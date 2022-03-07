«Ювентус» признал Влаховича лучшим игроком клуба по итогам февраля

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович стал лучшим игроком туринского клуба в февраля. Об этом сообщает пресс-служба «бьянконери».
Отметим, что в прошедшем месяце сербский футболист принял участие в шести матчах итальянской команды во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами.
В данный момент «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 53 очка. Отставание от лидирующего «Милана» составляет семь очков.
Что касается Лиги чемпионов, то подопечные Массимилиано Аллегри вышли в 1/8 финала турнира. В первой игре плей-офф туринцы сыграли вничью с «Вильярреалом» (1:1) в выездном матче.
источник: ФК «Ювентус»