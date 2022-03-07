Григорьянц заявил, что «Химки» пока не отправили протест в КДК РФС на результат игры с «Локомотивом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС пока не получал протеста от «Химок» на результата выездного матча 20-го тура чемпионата России против «Локомотивом» (2:3).

Ранее в подмосковном клубе заявили о готовности подать жалобу на итог встречи с железнодорожниками, поскольку форвард москвичей Ян Кухта не имел права принимать участие в игре по причине дисквалификации, полученной в своем последнем матче за пражскую «Спарту».

– Бумага от «Химок» пока не пришла. Протест от «Химок» пока не поступил. У них есть 72 часа с момента окончания матча, чтобы подать протест, – приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Кухта стал автором победного гола в игре против химчан, забив на 80-й минуте. Таким образом, «Локомотив» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.