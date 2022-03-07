Агент Варелы: Ждем, что будет делать «Динамо»

Агент уругвайского защитника московского «Динамо» Гильермо Варелы - Оскар Бентанкур заявил, что будущее его клиента в столичном клубе пока неясно.

«Вареле очень плохо из-за всей ситуации вокруг. Он не может спать. Сейчас мы ждем и посмотрим, что будет делать «Динамо», какие будут шаги. Сейчас мы знаем не так много, не знаем, будут ли игроки иметь право расторгнуть контракт», - приводит слова Бентанкура «Чемпионат».

Напомним, в последнем матче против «Спартака» Варела был удален с поля за две желтые карточки.

Ранее стало известно, что в ФИФА и УЕФА планируют разрешить легионерам расторгать контракты с российскими клубами без выплаты полагающейся в таких случаях неустойки.