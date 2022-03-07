В «Химках» рассказали о травмах Жиркова и Мамаева

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о физических кондициях двух игроков команды, а именно флангового защитника Юрия Жиркова и центрального полузащитника Павла Мамаева.

Отметим, что Мамаев получил повреждение в матче 19-го тура РПЛ с «Динамо» (0:3). Что касается Жиркова, то 38-летний россиянин был заменен на 34-й минуте гостевой встречи против «Локомотива» (2:3).

– У Юрия микротравма, но неизвестно, примет ли он участие в следующих матчах. Пока нет готовых результатов. Как получим их, медицинский штаб примет решение. По Мамаеву то же самое, следим за ситуацией, – цитирует Терюшкова «РИА Новости».

Добавим, что в данный момент «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Сергея Юрана 14 набранных очков в 20 матчах.