Трансферное окно для легионеров РПЛ будет открыто до 7 апреля

ФИФА планирует открыть трансферное окно для легионеров РПЛ.

По информации «РБ-Спорт», оно будет представлять собой возможность уйти в бесплатную аренду в зарубежный клуб до конца июня.

Игроки смогут воспользоваться данной опцией до 7 апреля, приостановив действующие соглашения с российскими клубами.

Такое же правило будет применено и к футболистам из украинских команд.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубные и национальные команды от участия в любых соревнованиях под своими эгидами.