В «Вест Хэме» недовольны игрой Крала

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о выступлениях опорного полузащитника клуба Алекса Крала, арендованного у «Спартака» до конца текущего сезона с правом выкупа.

Отметим, что 23-летний чех не является игроком стартового состава лондонцев, проведя за «молотобойцев» лишь шесть матчей во всех турнирах.

– У Крала была одна-две возможности проявить себя. Может быть, это не так много, как ему хотелось бы, но мы исходим из того, что видим, – приводит слова Мойеса портал Football London.

Добавим, что «Вест Хэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков по итогам 28 сыгранных туров. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три очка.