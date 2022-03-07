Глава департамента судейства РФС Перейра вернулся в Португалию

Сегодня, 7 марта, стало известно о том, что португалец Витор Перейра, занимающий пост главы департамента судейства РФС, покинул территорию России.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 64-летний специалист вернулся на родину. Также отмечается, что его заместитель Йоуни Хютия из Финляндии продолжит свою работу в Москве.

Напомним, что Перейра занял свой пост РФС в сентябре прошлого года. Ранее португалец был главой судейского комитета Европейских профессиональных лиг (EPL), а также работал в судейском комитете УЕФА.