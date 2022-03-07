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«Зенит» дома обыграл «Уфу» и увеличил отрыв от «Динамо» в РПЛ до пяти очков

Петербургский клуб не проигрывает в чемпионате на протяжении девяти матчей кряду.
07 марта 2022 18:21
автор: Владислав Корегин

Матч 20-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уфой» завершился победой команды Сергея Семака со счетом 2:0.

В составе петербуржцев голы забили защитник Данил Круговой (51-я минута) и нападающий Малком (67).

Отметим, что «Зенит» набрал 44 очка и упрочил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ, опережая идущее вторым «Динамо» на пять очков. «Уфа» осталась 15-й (16 очков).

13 марта сине-бело-голубые сыграют в гостях против «Крыльев Советов», а уфимцы днем ранее на своем поле примут «Нижний Новгород».

Чемпионат России

20-й тур

«Зенит» – «Уфа» – 2:0 (0:0)

Голы: Круговой, 51. Малком, 67

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Сантос, Сутормин (Караваев, 46), Барриос, Вендел (Алип, 78), Клаудиньо, Дзюба (Сергеев, 69), Малком (Мостовой, 86), Алберто (Ерохин, 69).

«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Кабутов, Голубев (Никитин, 61), Фищенко (Иванов, 81), Саплинов (Ортис, 59), Мрзляк (Камилов, 71), Родригеш (Емельянов, 71), Касинтура.

Предупреждения: Клаудиньо (52), Камилов (87).

источник: «Советский спорт»
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