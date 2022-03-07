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«Ахмат» – «Рубин». Стартовые составы

Очная встреча грозненской и казанской команд запланирована на сегодня в 19:00 мск.
07 марта 2022 18:17
автор: Владислав Корегин

Стали известные стартовые составы «Ахмата» и «Рубина» на матч 20-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча команд состоится сегодня, 7 марта, в Грозном. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром предстоящей игры был назначен Владимир Москалев (Воронеж).

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Бериша, Харин, Конате.

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Тальби, Ломовицкий, Самошников, Кварацхелия, Хакшабанович, Дрейер, Зуев, Лисакович.

Добавим, что в данный момент подопечные Андрея Талалаева занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Что касается «Рубина», то команда Леонида Слуцкого располагается на 11-й строчке (22 очка).

В игре первого круга казанцы обыграли клуб из Чечни со счетом 2:1.

источник: «Советский спорт»
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