«Сочи» вырвал победу у «Ростова» благодаря пенальти в добавленное время

В матче 20-го тура РПЛ «Сочи» в гостях нанес поражение «Ростову».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в добавленное арбитром время забил Кристиан Нобоа, реализовавший пенальти.
Дончане с 18 очками остались на 14-м месте в турнирной таблице.
Сочинцы набрали 37 очков и вернулись в тройку лидеров.
В следующем туре «Ростов» 14 марта сыграет на выезде с казанским «Рубином», а команда Владимира Федотова днем ранее съездит в гости к подмосковным «Химкам».
РПЛ
20-й тур
«Ростов» - «Сочи» - 0:1 (0:0)
Гол: Нобоа, 90 (с пенальти).
источник: «Советский спорт»