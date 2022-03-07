Агент Языджи: Юсуф – игрок ЦСКА, он счастлив в клубе и хочет остаться

Агент Адем Чебеджи, клиентом которого является атакующий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи, заявил о том, что его клиент не собирается покидать армейский клуб.

Ранее появилась информация, что в ближайшее время ФИФА планирует открыть трансферное окно для иностранных игроков, выступающих в РПЛ. При этом отмечается, что легионеру предоставится возможность покинуть российский клуб на правах арендного соглашения до конца июня 2022 года.

– Ни о каком специальном трансферном окне не думаем. Языджи – игрок ЦСКА, он счастлив в клубе и хочет остаться, – цитирует агента Sport24.

Напомним, что прошедшей зимой ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» до конца сезона-2021/22. С тех пор турецкий футболист принял участие в трех матчах красно-синих, забил два гола и отдал две результативных передачи.