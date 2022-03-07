Мбаппе получил травму на тренировке перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Согласно информации RMC Sport, 23-летний француз получил повреждение во время сегодняшней тренировки парижан. Отмечается, что нападающий пройдет углубленное медицинское обследование, после которого станет известно, сможет ли футболист сыграть с мадридской командой.

Напомним, что игра «Реал» – «ПСЖ» состоится 9 марта. В первой встрече подопечные Маурисио Почеттино минимально обыграли своего соперника со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Мбаппе, отличившийся на 94-й минуте.