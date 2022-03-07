«Зенит» – «Уфа». Круговой признан лучшим игроком встречи

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, что фланговый защитник «Зенита» Данил Круговой стал лучшим игроком матча 20-го тура лиги с «Уфой» (2:0).

Отметим, что в прошедшей встрече 23-летний россиянин отличился забитым голом в ворота уфимцев на 51-й минуте. Этот гол стал для футболиста первым в составе петербуржской команды.

В данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. 13 марта подопечные Сергея Семака сыграют в гостях против «Крыльев Советов».