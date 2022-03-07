Президент «Урала» выразил недовольство судейскими решениями Турбина в матче с «Краснодаром»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал работу судьи Евгения Турбина по итогам матча 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:2).

Отметим, что на 59-й минуте арбитр назначил 11-метровый удар в ворота екатеринбургской команды, который удачно реализовал Эдуард Сперцян. При этом в концовке встречи Турбин не поставил пенальти за фол на защитнике «шмелей» Алексея Герасимова.

– Я могу быть необъективным, но по мне – такие пенальти не ставят, никакого удара не было. Турбин пошел, полтора часа смотрел и поставил пенальти. В их ворота тоже нужно было ставить пенальти, игрок «Краснодара» держал нашего игрока за майку. Турбин даже не пошел смотреть. Не понимаю, как это все работает, – цитирует Иванова «РИА Новости».

Также Иванов сообщил о намерении подать протест в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам прошедшей встречи.

Отметим, что в данный момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. 13 марта «шмели» на своем поле примут «Ахмат».