РФС подал апелляцию в CAS на решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд от всех соревнований под своими эгидами.

Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на службу коммуникаций организации.

Напомним, ранее мировая футбольная ассоциация и европейский футбольный союз исключили российские национальные и клубные команды из всех турниров. Таким образом, сборная России не сыграет 24 марта против Польши в полуфинале стыковых матчей отбора ЧМ-2022, а московский «Спартак» досрочно завершил выступления в Лиге Европы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что встреча России и Польши может быть перенесена на июнь.