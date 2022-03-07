Газизов считает, что «Зенит» победил «Уфу» благодаря везению

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ, в котором башкирская команда на выезде уступила лидеру чемпионата - «Зениту».

«Проиграли лидеру чемпионату, не скажу, что было безнадежно. Мне кажется, что где-то повезло «Зениту»: два гола, два рикошета. Везет сильнейшим на данный момент. Нашей команде не хватило и Гамида Агаларова, и Вячеслава Кротова, других игроков. Ничего, будем работать, впереди еще десять матчей, в следующем нужно обязательно выиграть», - приводит слова руководителя уфимцев ТАСС.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу питерцев, которые увеличили свое преимущество над московским «Динамо» до пяти очков в турнирной таблице.

«Уфа» осталась на 15-й позиции.