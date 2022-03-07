Ибрагимович обсудит продление контракта с «Миланом» через месяц

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович обсудит продление контракта с «россонери» через месяц. Действующее соглашение истекает в конце сезона.

Об этом сообщил итальянский журналист Даниэле Лонго в своем «Твиттере».

«Россонери» намерены предложить игроку зарплату в размере 2,5–3 миллионов евро за сезон, а также бонусы, связанные с индивидуальными и командными достижениями.

В конце марта сборной Швеции предстоит финальная встреча плей-офф отборочного турнира за выход на ЧМ-2022. Если шведская команда попадет на мировое первенство, это станет дополнительным стимулом для Златана продлить контракт с клубом еще на год.