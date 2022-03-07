Сергей Семак - про отрыв от «Динамо»: Что такое пять очков, если впереди разыгрывается 30?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что не считает отрыв от «Динамо» в пять очков существенным за 10 туров до окончания чемпионата России.

«Отрыв от «Динамо» в 5 очков? Впереди ещё 10 туров — это 30 очков. Что такое пять очков, если впереди разыгрываются 30? Для вас, может быть, уже всё, а для нас пять очков — это два тура. Поэтому не думаю, что это тот запас, который позволяет нам спокойно готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. 13 марта подопечные Сергея Семака сыграют в гостях против «Крыльев Советов».