The Telegraph: В течение 24 часов трансляции АПЛ в России будут прекращены

Представители английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги приняли решение прекратить трансляции соревнований в России.

По данным The Telegraph, это будет сделано в течение 24 часов.

Юристы дали руководителям лиг разрешение на расторжение контракта с Rambler Media. Срок действия соглашений был рассчитан ещё на три месяца.

Предполагается, что ФИФА позволит легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами и переходить в новые команды. Если игроки это сделают, вероятность их появления в командах из Премьер-лиги будет небольшой, так как клубы не намерены нарушать условия трансферного окна.