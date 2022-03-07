Мбаппе сможет сыграть в ответном матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе избежал серьезной травмы и теперь сможет сыграть с «Реалом» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Парижа» благодаря голу француза.

Форвард получил травму левой ноги на тренировке 7 марта. Обследование выявило у Килиана гематому и исключило перелом, сообщает L'Equipe. Медицинская служба клуба в настоящее время проводит необходимые процедуры для обеспечения участия Мбаппе в матче Лиги чемпионов.

Напомним, что Мбаппе досрочно завершил тренировку, которая состоялась в понедельник, 7 марта, после столкновения с Идриссой Гейе.

Напомним, что игра «Реал» – «ПСЖ» состоится 9 марта. В первой встрече подопечные Маурисио Почеттино минимально обыграли своего соперника со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Мбаппе, отличившийся на 94-й минуте.