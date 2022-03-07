В КДК рассказали об условиях рассмотрение протеста «Химок» по итогам матча с «Локомотивом»

В Контрольно-дисциплинарном комитете РФС рассказали, на каких основаниях будет рассмотрен протест «Химок» по итогам матча с «Локомотивом» в 20-м туре РПЛ (2:3).

«Да, протест от «Химок» был действительно подан. Он будет рассматриваться в обычном режиме», — сказал Григорьянц «СЭ».

Напомним, что в этой встрече участвовал центральный нападающий «железнодорожников» Ян Кухта, который до перехода в «Локомотив» имел три матча дисквалификации в чешской «Славии».

Добавим, что Кухта стал автором победного гола в игре против химчан, забив на 80-й минуте. Таким образом, «Локомотив» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.