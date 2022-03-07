ФИФА разрешила легионерам из РПЛ разрывать контракты с клубами до завершения сезона

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам из Российской премьер-лиги разрывать контракты с клубами в одностороннем порядке из-за напряженной геополитической ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Если контракты будут расторгнуты, игроки не будут оштрафованы в соответствии с правилами ФИФА. Игроки смогут приостанавливать трудовые контракты с клубами до 30 июня.

Напомним, ранее клубы РПЛ уже начали покидать легионеры. Так, «Краснодар» приостановил срок действия контрактов у семи легионеров, а из «Урала» ушли два украинских футболиста.