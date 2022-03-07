Клубы АПЛ поддержат решение руководства о прекращении трансляций лиги в России

Клубы Английской премьер-лиги поддержат решение руководства о прекращении трансляции соревнований на территории Российской Федерации.
Об этом сообщает Sky Sports.
В понедельник (7 марта) стало известно, что Премьер-лига запретит трансляцию чемпионата Англии и Кубка в России.
Сообщается, что процесс еще не завершен, но все английские клубы полностью поддержат план, несмотря на сокращение доходов. Премьер-лига потеряет около 6 миллионов фунтов стерлингов в год из-за ухода с российского рынка.
источник: Sky Sports