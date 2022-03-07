Владимир Федотов - после победы над «Ростовом»: Моментами было тревожно у наших ворот

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался после победного матча 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

«Очень хорошая напряжённая игра. Свою команду я хочу поздравить с заслуженной победой. Соперники очень подвижные, быстрые, из любой ситуации могут создать опасный момент, что они и продемонстрировали. Моментами было нелегко и тревожно у наших ворот», — приводит слова Федотова пресс-служба ФК «Сочи».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в добавленное арбитром время забил Кристиан Нобоа, реализовавший пенальти.

Дончане с 18 очками остались на 14-м месте в турнирной таблице.

Сочинцы набрали 37 очков и вернулись в тройку лидеров.

В следующем туре «Ростов» 14 марта сыграет на выезде с казанским «Рубином», а команда Владимира Федотова днем ранее съездит в гости к подмосковным «Химкам».