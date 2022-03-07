Андерс Дрейер - о победе над «Ахматом»: Мы верили в себя даже тогда, когда проигрывали

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер поделился эмоциями после победного матча 20-го тура с «Ахматом» (2:1). Дрейер забил решающий гол для своей команды в компенсированное время.

«Мы хорошо поработали на сборах и обрели уверенность в своих силах. Мы были близки к тому, чтобы добиться хорошего результата в матче с «Зенитом», выиграли кубковую встречу и сегодня с первой до последней минуты верили в свои силы. Мы верили, даже когда проигрывали.

Какие эмоции от победного гола на последних секундах? Я крикнул Лисаковичу, чтобы отдал пас, он выдал хорошую передачу, и я вышел один на один. У меня все получилось, поэтому эмоции просто потрясающие», — цитирует Дрейера официальный сайт «Рубина».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Хозяева вышли вперед уже на третьей минуте, благодаря точному удару Даниила Уткина.

Гости смогли отыграться после перерыва: мяч на счету Виталия Лисаковича. В добавленное арбитром время победу казанцам принес Андрес Дрейер.