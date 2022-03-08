«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в домашнем матче АПЛ, забив пять безответных мячей

В понедельник, 7 марта, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоялся 28-й тур АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном». Встреча завершилась разгромной победой «шпор» со счетом 5:0.

Голы у победителей забили Майкл Кин (14-я минута, автогол), Сон Хын Мин (17), Гарри Кейн (37, 55) и Серхио Регилон (46).

Отметим, что для «ирисок» это было третье поражение кряду. По итогам этого матча «Тоттенхэм» набрал 45 очков и расположился на седьмой позиции в таблице, у «Эвертона» осталось 17-я строчка и 22 балла.

Следующий матч подопечные Антонио Конте проведут 12 марта в гостях против «Манчестер Юнайтед», а «Эвертон» примет «Вулверхэмптон» на следующий день.

АПЛ

28-й тур

«Тоттенхэм» (Лондон) - «Эвертон» (Ливерпуль) 5:0

Голы: Кин 14, Сон 17, Кейн 37, 55, Регилон 46

«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти, Дайер, Дэвис, Ромеро (Санчес, 52), Сессеньон (Регилон, 46), Сон Хын Мин (Бергвейн, 67), Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски, Кейн.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Кин (Брэнтуэйт, 46), Холгейт, Кенни, Аллан, Дукуре, ван де Бек (Миколенко, 59), Гордон, Кэлверт-Льюин (Алли, 69), Ришарлисон.

Предупреждения:

Сон Хын Мин (24), Ромеро (30).