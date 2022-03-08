«Флуминенсе» и «Фламенго» поборются за подписание Вендела

Центральный полузащитник «Зенита» Вендел может сменить клубную прописку в ближайшее время.

По информации NET FLU, в услугах 24-летнего бразильца заинтересованы «Флуминенсе» и «Фламенго». Отмечается, что команды готовы подписать хавбека после того, как стало известно о том, что ФИФА разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать свои контракты с клубами до конца июня 2022 года.

Напомним, что Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 48 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 19 миллионов евро.