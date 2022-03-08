РФС получал уведомление от Футбольной ассоциации Чехии по поводу дисквалификации Кухты

Глава дисциплинарного комитета Футбольной ассоциации Чехии (FACR) Ричард Бачек высказался по поводу ситуации вокруг форварда «Локомотива» Яна Кухты.

Отметим, что ранее «Химки» подали протест на результат матча 20-го тура РПЛ с железнодорожниками, поскольку чешский футболист не мог принимать участия в игре из-за дисквалификации, полученной в своем последнем матче за пражскую «Спарту».

– FACR уведомил РФС о дисквалификации Яна Кухты согласно правилам ФИФА о трансферах. Дальнейшие шаги РФС и «Локомотива» не зависят от FACR, – цитирует Бачека iSport.cz.

Добавим, что Кухта перешел в «Локомотив» из «Спарты» в январе этого года за пять миллионов евро. В игре с «Химками» он стал автором победного гола своей команды, забив на 80-й минуте встречи.