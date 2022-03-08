«Ньюкасл» ведет переговоры по переходу Азара в летнее трансферное окно

Фланговый нападающий «Реала» Эден Азар может вернуться в чемпионат Англии.

Согласно данным Defensa Central, в услугах 31-летнего бельгийца всерьез заинтересован «Ньюкасл». Отмечается, что руководство «сорок» уже начало переговоры по поводу возможного трансфера футболиста летом 2022 года. При этом сам футболист готов покинуть стан «сливочных».

Напомним, что Азар перешел в «Реал» в июле 2019 года из «Челси» за 115 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 22 матчах мадридцев во всех турнирах, отличившись одним голом и двумя результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.