Андрей Ещенко: Ваноли, как и Тедеско, требует, чтобы на тренировках все отдавались на 120 процентов

Помощник главного тренера «Спартака Андрей Ещенко поделился мнением по поводу наставника красно-белых Паоло Ваноли.

Отметим, что 49-летний итальянец возглавил московский клуб 17 декабря прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2022/23. Под его руководством коллектив одержал победы над «Динамо» (2:0) и «Кубанью» (6:1), а также потерпел поражение от ЦСКА.

– С Ваноли общаемся на английском. Он эмоциональный и требовательный. Как и Тедеско: требует, чтобы на тренировках все отдавались на 120 процентов, чтобы потом это в игру переходило. Мне нравится такой подход, такое мышление. Если сравнить Ваноли и Карреру – оба итальянцы, оба эмоциональные, хотят поменять психологию, – цитирует Ещенко «Матч ТВ».

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков по итогам 20 туров. Отставание от зоны еврокубков составляет десять очков.

В Кубке России красно-белые вышли в четвертьфинальную стадию турнира, где сыграют против ЦСКА.